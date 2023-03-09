面對灰熊前鋒迪昂布魯克斯公開嗆聲自己與勇士隊友史蒂芬柯瑞，「追夢」卓雷蒙格林9日公開在訪談節目當中「逐一」回嗆，甚至批評布魯克斯就是一個白癡，「如果你想知道為何灰熊還沒準備好爭冠，那就好好來看這個白癡，他們還在依靠這種白癡爭奪總冠軍！」

「布魯克斯這個白癡說什麼他不知道我在場上幹嘛，也不喜歡我，那就代表他根本不認識我，」卓雷蒙格林表示，「他說不喜歡勇士，老實說當然不會有人喜歡老是擊敗他們的球隊，當你還是一個高中生目睹勇士奪冠，你應該慶幸有機會可以目睹那一切。」

「布魯克斯說我在場上說很多垃圾話，他現在話也不少，所以你假如擁有4枚總冠軍戒指，你當然有資格說很多話，」卓雷蒙格林表示，「4次入選全明星賽？你或許可以多講一點，拿過年度防守球員？你當然可以講更多，我在場上躲過很多判罰？我有15次技術犯規，只比你這個智障少1次而已。」

「布魯克斯說我的球賽很酷，所以勇士才會喜歡我待在這裡？我還在試著了解為何曼菲斯球迷會喜歡你這種人，還是曼菲斯球迷真的喜歡你嗎？那是一個更好的問題，我不確定你的隊友喜歡你！」看來卓雷蒙格林與迪昂布魯克斯之間的口水戰，還是繼續隔空延燒下去。