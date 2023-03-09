WBC（世界棒球經典賽）A組賽事昨(8日)開打，中華隊首戰對上巴拿馬，沒想到四局開始出現亂流，投手群接連被打爆，被狂敲14支安打，以及送出9次保送，加上對手多次美技阻斷攻勢，最終以5:12慘敗，讓諸多球迷無奈表示台灣棒球黃金年代是否已過?對此，粉專「台灣謎因」忍不住嘲諷：「乾脆叫林襄上去投算了」。

中華隊WBC首戰對上巴拿馬，先發胡智為第四局遇上亂流，接替上場的陳冠偉未能止血，一度讓比數擴大到0:5，直到換上李振昌投出三振才結束這半局，沒想到6局上投手群狀況再起，鄧愷威及曾峻岳接連被打退場，換上來的吳哲源雖一上場就被敲出安打失分，但隨後接連抓到三個出局數，化解這局危機，未料7局上巴拿馬攻勢再起，把差距拉至10分，雖然中華隊7、8兩局攻勢再起，最終仍以5:12慘敗。

眼見台灣隊首戰遭巴拿馬血洗，粉專「台灣謎因」則發文嘲諷：「乾脆叫林襄上去投算了，反正中職這幾年來，我唯一認識的也只有林襄」，甚至還在留言區補充說道：「還是叫王建民上來跟李維拉輪流投一局，還給我最粗(初)的感動」，簡短幾句話道出台灣隊慘敗的的失落感。

對此，網友紛紛留言：「中職也只有啦啦隊能看了，每次國際賽都在雖敗猶榮，有夠哭，不期不待沒有傷害」、「那個姓林的教練是教小學生的嗎？調度根本門外漢等級」、「靠拉拉隊撐起的票房，談什麼技術和態度，笑死」、「這屆可能是中華拉拉隊最強」、「富邦整隊去打應該會比較好，非球季時的富邦是很可怕」。