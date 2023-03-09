訊連FaceMe是一款即時AI人臉辨識引擎，具有辨識速度快（小於0.2秒）、和高準確度（正確辨識率達99.81％）、辨識範圍廣、不同角度皆可識別等優勢。Macnica整合包括訊連FaceMe與日本及國外頂尖軟硬體，為Groove X的家庭陪伴機器人LOVOT提供最合適的解決方案與導入後的技術支援。

GROOVE X是成立於2015年的機器人開發業者，以「透過機器人技術激發人類力量」為使命，開發並銷售居家型機器人LOVOT。LOVOT的開發意在建立人與機器人之間的信任關係並創造生活的舒適與安心感，Groove X相信未來LOVOT將不僅是治癒人心的存在，更具有提高人類潛能的力量。

由於實務上LOVOT經常從下方角度仰視人臉，因此人臉辨識技術是關鍵考量因素之一，必須在廣泛的角度變化下都能精準辨識人臉；此外，也要能導入到LOVOT這樣的輕量級嵌入式系統，而訊連FaceMe都符合這些需求，因此，選擇訊連的人臉辨識。