今年參展企業共505家，吸引了全球電力能源科技和國際電力行業優秀企業展覽參觀，藉以了解電力行業的未來發展趨勢、技術創新與改革、整體解決方案和市場定位計劃，是全球電力行業的企業進行產品性、服務性、技術性、關聯性信息等交流的優秀貿易平台。

進典工業已於去年打入美國電力公司AEP採購供應鏈，透過此次展會與國際專家交流，推廣來自台灣的MIT產品，電廠級閥門應用於超高壓及超臨界溫度工況環境，全球僅少數幾家製造商擁有此技術，而進典工業以頂尖研發實力及專業製造能力，與美國團隊共同研發設計新世代電廠閥，透過此次展覽進典工業深入更多國家市場拓展，創造無限商機。

進典表示，多年投入高階球閥研發，在新世代熔射噴塗技術與創新高端次奈米級研磨技術已具備成熟能量，獲得美國電力公司的肯定與應用，跨足地熱市場佈局綠能產業，為遊刃各種嚴苛環境下運作，對閥門須具高壓差、耐磨耗、耐腐蝕、耐高溫的要求日益增高，可長效使用的球閥，絕對是因應未來工況環境的不二選擇。

全球正處於能源轉型關鍵時刻，各國接續推出綠能計畫、綠能經濟、採用減碳規範等政策。而台灣國家發展委員會也推動「循環經濟推動方案」，期望打造綠色工業區，使企業投入綠色產品設計、供應鏈管理與綠色工廠的建立。

進典發展環保閥門產品，創新低逸散洩漏設計，降低有毒氣體及揮發性有機溶劑擴散於大氣中，該產品取得美國ISA 93低逸散環保認證及歐盟ISO15848-1低逸散環保認證。

燃氣電廠為美國能源政策規劃的發展趨勢之一，將屆齡退場或改燃煤為天然氣等商機，進典工業擁有超過40年技術，發展高溫高壓電廠閥門產品，將掌握此契機，開拓美國高階閥門市場，未來也將擴及兩岸、東南亞市場的燃氣設備需求。