英國30歲超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）擁有濃眉大眼和獨特英氣，加上高挑的身材，讓她在伸展台上備受矚目，人氣不斷爆漲，2020年收入更高達1570萬英鎊（約台幣5.95億），但去年9月她被媒體拍到一頭亂髮的在機場附近哈菸、亂晃，行為相當脫序，疑似精神異常而掀起網友熱烈討論，從此之後她便消失了一段時間。而近日她終於首度露面面對媒體，並回應行為脫序一事。

卡拉迪樂芬妮與英國BBC合作拍攝的紀錄片《性愛星球》（暫譯，Planet Sex with Cara Delevingne）在近日開播，內容具焦在探討「性」的內容，公開各種潛藏在人們內心慾望的各種行為，而在網路上引起廣泛討論，卡拉迪樂芬妮也因此接受媒體採訪宣傳，而被問到先前在機場行為脫序一事，卡拉迪樂芬妮表示她其實很感謝媒體拍到這些照片，透露當時她不僅遭遇分手打擊，還遇到奶奶過世，讓她沉迷於藥物之中，但看到狗仔拍的照片之後讓她感到相當衝擊，一夜沒睡好，她表示「這些照片讓人心碎，我自以為很開心，但照片看起來並不是如此」，接著她認為也許有時候就是需要面對現實，才能把人打醒，所以她相當感謝媒體。

事實上，年紀輕輕就闖出名堂的卡拉迪樂芬妮，內心承受許多壓力，過去就曾出現輕生的念頭，必須靠藥物緩解，休息一陣子之後才再度復出，不料去年9月剛過30歲生日沒多久，她被媒體拍到她亂髮坐在車內吸食不明液體、點菸狂抽的脫序模樣，精神看起來很渙散；過沒幾天，她又被拍到參加完不吃飯也不洗澡的火人祭後，出現在洛杉磯機場，身穿印有小甜甜布蘭妮圖案的黑色T恤和黑色運動褲，腳套黃色襪子、沒穿鞋並一頭亂髮搖頭晃腦的街上閒晃，還坐在路邊的椅子狂哈菸、講電話，眼神看起來相當恍惚。後來卡拉的姐姐迅速將她接回洛杉磯的家中，並以干預的方式控制卡拉的行動，希望能藉此幫助他早日恢復身心靈的健康。

★中時新聞網關心您：精神不是病，請勿自行停藥！抽菸有害身體健康！戒菸專線：0800-636363；少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)；再給自己一次機會，自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務，生命線：1995，張老師專線：1980