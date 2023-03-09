國巨2月合併營收為85.88億元，較上月增加1%，較去年同月減少7.1%；累計前2月合併營收為170.91億元，較去年同期減少12.4%。

國巨表示，2月合併營收較上月增加，主要是當月的工作天數回升，然而供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂2月合併營收約12.84億元，較上月增加24.99%，較去年同月增加4.94%，累計前2月合併營收約23.11億元，較去年同期減少18.72%。

禾伸堂111年合併營收為150.71億元，年減9.2%，營業毛利為31.34億元，年減14.7%，合併毛利率為20.8%，年減1.34個百分點，營業淨利為14.11億元，年減29.8%，營業淨利率為9.37%，年減2.75個百分點，稅後盈餘為12.31億元，年減36.93%，每股盈餘為7.79元，公司董事會通過每股擬配發現金股息5元及股票股利0.5元，並於5月30日舉行股東會。

展望112年，禾伸堂表示，公司擴大利基型產品生產銷售仍是禾伸堂最重要的發展策略，將致力開發車用、工控、網通及綠能等新興應用，持續創造利基市場的競爭優勢。