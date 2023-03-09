統一投信表示，連續的景氣藍燈反倒是定期定額台股的絕佳時機，尤其是選擇優質的主動式台股基金，依照回溯數據，往往能收獲更勝大盤的報酬。

統一投信指出，千禧年以來，台灣經歷過7次景氣循環，其中藍燈連續時間接近8個月的有3次，分別為2008年的9個月、2011及2015年的10個月。在這3個期間，投資人若在看到第一顆藍燈亮起時，開始進場投資台股，堅持定期定額3年後，多能獲得不錯報酬。以加權指數及電子指數為例，這3個期間定期定額3年的勝率達百分百，加權指數定期定額3年平均報酬率為17.75%，電子指數則為15.33%。

投資人若是進一步透過優質主動基金經理人選股，例如利用統一台股基金金三角(統一黑馬、統一奔騰及統一大滿貫），定期定額3年報酬率最高甚至超過6成。以金融海嘯時期的景氣衰退為例，若投資人在2008年8月看到第一顆藍燈亮起時，就開始定期定額投資統一台股基金金三角，並持續扣款3年。其中，統一黑馬及奔騰基金報酬率分別達到47.77%及41.31%，統一大滿貫基金報酬率甚至高達61.64%。而加權指數及電子指數同期間定期定額報酬率，僅有25.62%及11.2%。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，通膨與升息在今年上半年影響力有望逐漸降低，金融市場短期可能較為波動，但應無損中長期表現，市場投資信心應仍偏向正面，然而，4至5月份公布的企業獲利表現或將帶來相當波動風險。在理財規畫方面，今年市場波動仍難以避免，建議可將台灣多重資產基金納入投資組合之列。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，理財首重抗通膨及降波動商品，台灣多重資產基金以投資風險較低的台灣特別股及可轉債為主，在市場仍具波動時可提供足夠風險保護，且與市場具相當連動，在市場震盪上行時仍可參與獲利。觀察可轉債近期表現，2月份股市雖然較為震檔，然可轉債市場已擺脫1月份觀望氣氛出現補漲，且在可轉債IPO上市活動逐漸展開下，看好未來表現，後續觀察重點可放在IPO新券表現。