入住飯店發現床上一堆枕頭，一名網友很好奇背後的原因，很想知道多放枕頭的原因是什麼，引起網友討論，對此，有專家則說，針對不同睡姿的人枕頭用法大不同，仰睡者除了頭部有顆枕頭，也可在膝蓋後面放枕頭，藉此放鬆腰部；側睡者則可疊起兩顆枕頭，解決頸部懸空的問題，並夾顆枕頭在雙膝之間，緩解脊椎壓力。

一名網友近日在PTT上發文詢問，入住飯店的雙人房，進去房間以後發現床上擺著4個一模一樣大的枕頭，讓原PO很不解，因為明明只有2個人可以入住，擺放4個枕頭不就會加重房務人員的工作，因此很好奇背後的原因。

貼文引起網友討論，「怕客人覺得枕頭不夠高，可多墊幾個」、「有人喜歡高一點的枕頭，有人喜歡低一點的枕頭，所以給2個讓住客自己去調」、「飯店枕頭常太軟Q，我真的需要兩個墊高」、「有的飯店會給兩顆軟硬不同的枕頭」。

另有專家則說，飯店床上擺4-6顆枕頭是有功能性的，舉例來說，習慣仰睡的人，除了在頭部的位置放一顆枕頭，也可在膝蓋後方放個小枕頭，讓骨盆後傾，睡覺的時候腰部肌肉會更放鬆；習慣側睡的人，因肩膀寬度會使頸部懸空，所以可把2顆枕頭疊起來，解決頸部懸空的問題，且雙膝之間可夾枕頭，緩解脊椎的壓力。