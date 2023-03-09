昔日被譽為「秀場蚱蜢公主」的65歲資深歌后藍如潔，18歲自歌廳秀出道，全盛時期的她比江蕙和葉璦菱還紅，可惜藍如潔25歲事業如日中天之時，隔年便沉迷賭博，沒多久慘賠逾2千萬幾乎敗光積蓄。如今藍如潔坦言後悔，而她如今現況也曝光，直呼：「平淡過日子就是幸福。」

據《三立新聞網》報導，藍如潔近日接受專訪，回首25歲就暴紅那段時期，恰逢台灣經濟起飛，一天就可賺8千台幣，除了照顧父母與弟妹外，藍如潔已經有能力在台北市吉林路買間300萬的房子，78年又在嘉義投資開卡拉OK，隔年家族再合夥投資4千萬開KTV。

然而，藍如潔26歲沉迷賭博幾乎敗光積蓄，她表示「從周一打到週五，晚上做秀完打麻將到天亮，回家去睡覺，隔天做完秀再繼續打，我們都打5千底，一周曾最多輸到20萬。」不僅如此，她還跟風簽大家樂、六合彩，「譬如我今天輸4萬、下期輸8萬，再下一期我就簽16萬，那支牌不開就輸了上千萬。」

藍如潔坦言，光是賭博輸掉的絕對有2千萬，儘管相當後悔，她也選擇看開，「年紀大有什麼理想？我們該盡本份都盡了，平淡過日子就是幸福，今天有多少錢、就花多少錢」。