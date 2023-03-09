由美國總統的直接指揮及管理的國家情報總監辦公室（ODNI）周三向國會提交年度威脅評估報告，報告顯示，美國越來越擔心大陸透過其在全球供應鏈的影響力，迫使外國企業與國家轉讓智慧財產權，當作提升軍事與政治實力的武器。

法新社報導，年度威脅評估報告有不小篇幅說明圍繞在美中關係之間的挑戰，報告提到，「大陸政府有能力利用他們在全球主要供應鏈的主導地位來實現目標，儘管這些措施會產生巨大成本。」

美國情報專家們認為，大陸透過他們在全球市場與供應鏈中的影響力，迫使外國企業或外國轉讓智慧財產權，進而利用這種經濟與軍事實力確保大陸在亞洲與全球的影響力。

報導提到，新冠肺炎疫情造成供應鏈陷入大規模中斷，突顯大陸在市場中的角色，只要一個地區陷入停擺，就可能讓全球的產品受到衝擊，許多國家也因此發現掌握供應鏈的重要性。

年度威脅評估報告也提醒，大陸入侵台灣將是一個相當危險的問題，因為台灣除了是一個組裝產品與生產的重要國家，更主導先進晶片的生產技術，如果大陸掌控台灣，將破壞半導體供應鏈。