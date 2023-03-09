力士進一步表示，力士在電源供應器MOSFET佈局上，藉由自有專利製程ETG技術，早領先同業取得國際品牌大廠合格供應商資格，去年全年電源供應器MOSFET占整體營收比重約3.4％，今年累計1~2月則已拉高為6.3％，月平均出貨量亦同步增加，預期今年在營收仍可望保持增長下，電源供應器MOSFET占比有機會超過10％。此外，同樣為力士自有專利的RTG技術，其主要導入的電池MOSFET產品，出貨表現亦保持穩健。

力士自有專利技術ETG與RTG在今年1~2月的導入產品比重，穩定維持在約14%，由於力士去年全年毛利率攀高達32.49%，主要就是由於自有專利技術ETG與RTG導入產品比重的大幅提高，力士今年仍會將持續拉高新技術導入產品比重視為重點，從客戶需求來看，現已明確可見採用ETG技術的電源供應器MOSFET，因公司身為台廠主要領先者，出貨量持續增加，而電池MOSFET則需視電子業景氣的復甦情況。

力士指出，由於2月的出貨表現優於預期，且因應客戶需求，單月投片量已有明顯放大，同時，觀察電子供應鏈庫存水位在大陸疫情全面解封與農曆春節後，相較去年第三季已有明顯下降走勢，樂觀看待產業景氣反轉時程有望提前。

展望今年，力士樂觀全球電子供應鏈高庫存問題，可望提前在上半年緩解，力士持續擴大自有專利技術ETG與RTG導入產品比重，在今年營運表現將逐季走揚下，全年應可保持成長。