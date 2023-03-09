有鑑於影像車載資通訊系統的需求不斷增長，威盛智能車載解決方案提供靈活且易於安裝的產品，提供車輛和駕駛員的即時能見度，憑藉影像與即時數據的整合分析，車隊管理者能改善路線規劃、大幅地減少延誤並防止事故發生當，與雲端技術相互結合時，可以更輕鬆並主動地監控燃油使用量、優化路線和識別供應鏈中的效率不佳等情況。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，北美卡車展為威盛展示其智能車載解決方案的理想平台，相關行業陸續採用影像車載資通訊來處理並簡化車隊管理流程、降低成本並提高安全性，且多年來威盛的影像車載資通訊解決方案已有效佈署於多種產業領域中。

威盛將在2023年北美卡車展上登場的威盛智能車載解決方案亮點包括威盛Mobile360 M800影像車載資通訊系統，運用其1080p ADAS 和駕駛監控系統攝影鏡頭，以及豐富的連接性與堅固耐用的極精簡設計，該系統非常適合全球大型車輛和主要運輸產業；威盛 Mobile360 AI雙向行車記錄器，憑藉AI驅動的車道偏移警示、前方碰撞警告和駕駛安全系統功能，此款精簡型雙向攝影鏡頭裝置，可以使駕駛者防止事故發生，同時利用豐富的車載資通訊處理數據來提高車隊效率。

威盛表示，善用攝影鏡頭來消除盲點並非是新的概念，現今極為普遍，尤其是在大型卡車和其他重型車輛應用上，但這只是最新解決方案所提供功能的冰山一角，結合高畫質影像反饋、即時數據分析和AI安全功能的影像車載資通系統於多種行業領域則顯得格外出色，若將這些功能置於雲端連接、改善物流及促使組織現代化的保護傘下，則可以進一步強化這些功能。

威盛進一步談到，雖然降低相關成本和簡化運營非常重要，但首當其衝始終是車輛駕駛員與操作者及其他道路使用者的安全和保障，AI正為其降低可避免事故發生率的關鍵要素，尤其是涉及注意力不集中的駕駛者、故障零件，以及行人或自行車騎士盲點的事故。