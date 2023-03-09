馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）8日在該國首都吉隆坡舉辦的2023年「投資馬來西亞」論壇上發表主旨演講時表示，中國大陸是促進經濟增長的關鍵引擎，也是馬來西亞重要的經濟夥伴。

大陸央視新聞客戶端報導，安華指出，2023年全球經濟依然面臨著增速放緩、通貨膨脹等挑戰。中國大陸是關鍵經濟引擎，也是馬來西亞重要的經濟夥伴。

據馬來西亞投資發展局8日公布的報告顯示，2022年，中國大陸是馬來西亞最大外資來源地，馬來西亞共批准外國直接投資1633億元（令吉，下同，約合新台幣1兆1109.6億元），來自中國大陸的投資額達554億元，占比33.9％。

據陸方統計，2022年中馬雙邊貿易額為2036億美元，同比增長15.3％，中國大陸連續14年成為馬來西亞最大交易夥伴。

報導指出，「投資馬來西亞」是馬來西亞年度重要的經濟論壇。安華在論壇上強調，馬來西亞將保持開放的經濟政策，適應新變化，抓住新機遇，推動經濟的包容性和可持續性發展。