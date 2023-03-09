蘋果股價在7日下跌1.5％，但伊芙斯調升目標股價後，8日收盤蘋果股價反彈0.8％至152.87美元。
伊芙斯表示去年12月受到中國清零政策影響，iPhone供應鏈受阻，但今年1、2月供應鏈恢復穩定，且3月初相關數據顯示情況持續好轉。在需求方面，儘管大環境前景不定，但中國重點區域市場的iPhone需求自年初以來持續成長。
投資機構Wedbush分析師伊芙斯（Dan Ives）在最新報告中看好中國iPhone需求成長，並將蘋果目標股價調升至190美元，高於先前的180美元，也高於華爾街各分析師的目標股價平均值169.16美元，激勵蘋果股價在8日反彈。
蘋果股價在7日下跌1.5％，但伊芙斯調升目標股價後，8日收盤蘋果股價反彈0.8％至152.87美元。
伊芙斯表示去年12月受到中國清零政策影響，iPhone供應鏈受阻，但今年1、2月供應鏈恢復穩定，且3月初相關數據顯示情況持續好轉。在需求方面，儘管大環境前景不定，但中國重點區域市場的iPhone需求自年初以來持續成長。
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