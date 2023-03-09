蘋果股價在7日下跌1.5％，但伊芙斯調升目標股價後，8日收盤蘋果股價反彈0.8％至152.87美元。

伊芙斯表示去年12月受到中國清零政策影響，iPhone供應鏈受阻，但今年1、2月供應鏈恢復穩定，且3月初相關數據顯示情況持續好轉。在需求方面，儘管大環境前景不定，但中國重點區域市場的iPhone需求自年初以來持續成長。