國內解封在即，外界高度關注指揮中心降級時間點。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，待疫情完全流感化就能降級，不過目前死亡率都仍維持一定水準，有10幾萬人完全沒打過疫苗，是最頭痛的。他建議就醫時馬上警示，前提是需投入經費，讓全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）系統能與醫療院所的電腦系統立即連線，透過醫師的建議，提高疫苗接種率。

李秉穎今接受《新聞放鞭炮》採訪時指出，待疫情完全流感化，指揮中心就可以降級，但是比較擔心的是，國內死亡率維持在一定水準，每天都有一些病例，因此希望透過＋1活動，把從來沒有打過疫苗的人找出來。

目前仍有10幾萬人沒有打過疫苗，李秉穎表示，「死亡的人都在那邊，政府很重視，也拼命想要提高那個族群的接種率」。對於打過疫苗、感染過新冠的人，追加疫苗的效益就沒有那麼大，但完全沒有打過疫苗的族群是非常危險的，是最頭痛的，然而不管是什麼疫苗，政府都沒有辦法強制施打，原因是民主國家需尊重個人意願。

李秉穎分析，很多人不打疫苗的原因是認為新冠不太厲害、存有僥倖之心，或是認為疫苗不安全，而後者是最常見的原因。曾有人告訴他，不打疫苗的原因是認為疫苗會打死人，他希望縣市政府和指揮中心想辦法突破這一點。

在所有公費疫苗中，施打率最好的是兒童疫苗，原因是爸爸媽媽會有觀念，但在成人身上的效果比較不好，李秉穎認為，可以透過中央政策去影響接種意願。他曾經建議，在民眾就醫的時候馬上警示，例如這位先生、小姐沒有打流感、新冠疫苗，醫師就能提供建議。

然而目前的問題是，NIIS系統和各個醫院診所的電腦系統無法立即連線，李秉穎說，如能有一筆經費，把重要的疫苗納入資料庫，就能提高疫苗接種率。外界關注為何不能以更強硬的手段提高接種率？他回應，在一些國家，曾在疫情緊急時強制規定沒有打疫苗不能去特定的地方，反彈的非常厲害，會有很大的負面效應。

李秉穎也指出，這次的疫情過去後，最需要討論的是，若再經歷一次大流行，國產疫苗該何去何從？政府一採購，就會被在野黨攻擊，不只有高端，民進黨在野時期也曾攻擊國光流感疫苗，以至於至今仍有人覺得國光疫苗不好，而不敢打國光疫苗，任一黨執政都有這樣的問題，因為大家只以選票來考慮，而不是基於防疫政策，或站在扶植國產疫苗的角度來思考，朝野對立太嚴重，必須有跨黨派的機制來因應。