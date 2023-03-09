詐騙手法日新月異，每天都有人受騙上當。台中市豐原7旬林姓老翁日前到銀行要將戶頭35萬元全數匯款，經了解後，原來是聽信網路自稱是理專的投資話術，所幸警方及時阻詐，保住林翁老本。

台中市豐原區72歲林姓老翁日前透過通訊軟體認識自稱「投資專家」的不明人士，該名專家在聊天過程中不斷聲稱，透過某投資平台操作，可以獲利翻倍等語，老翁對其所述的投資話術信以為真，並至銀行欲將退休老本35萬元匯入對方指定的帳戶內。

林翁向行員供稱家中裝潢用途，行員察覺有異報警，豐原分局頂街派出所警員王建中、羅巧庭獲報立刻趕往了解。林翁說，他看著驚人的高報酬率對，向對方詢問如何進入平台參與投資。

員警識破「假投資真詐騙」伎倆，開始與行員輪番向林翁苦心勸說，員警更立刻以手機搜尋過去類似的詐騙案例與新聞事件，並點出對方說詞矛盾之處，林翁才驚覺遇上詐騙集團。

豐原分局長劉其賢呼籲，詐騙集團經常以投資股票、理財等話術行騙，民眾若要投資應循正當管道，若遇有類似詐騙情事，應審慎思考，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打110或165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。