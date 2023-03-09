提出股東提案的兩家外資股東指出，歷經多次與可成發言體系的溝通，對於該公司在短中長期的資本支出、轉型規畫與資金運用上，遲遲看不到明確的執行計畫，且沒有任何有意義的進步。此外，可成科技管理團隊近兩年發言人、公司治理主管和財務主管頻頻更換。並且公司資金多投資於所謂的投資事業與金融商品，並無明顯投資在其所說的轉型規畫的產業上。

台灣近年持續推動公司治理，吸引國際投資人持續投資，與國際公司治理發展接軌，對於現金股利分配的決策權本應是股東應有的權益。國內前三大外資機構股東貝萊德(Blackrock)也特別於官方網站上的盡職治理投票報告中公開寫明，近年來反對台灣公司議案，就是因有損股東權利，當公司管理者無法妥善運用資金時，請還給股東原有決定的權益。

提出提案的可成外資股東強烈呼籲所有股東能夠在股東大會上支持股東提案，修改可成公司章程，希望讓每個股東的一票能夠成為改變公司的力量，外資股東相信有監督與督促的力量公司才會進步。同時，也在網站上發起連署（https://www.makecatcherright.com/），認為公司派已經偏離原有的經營初衷，力促所有股東團結來捍衛自身權益。