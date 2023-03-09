WBC世界棒球經典賽，昨晚在台中洲際棒球場熱鬧開打，地主中華隊5比12不敵巴拿馬，引爆國內球迷如海嘯般的討論。巴拿馬睽違14年重返WBC會內賽，全隊上緊發條，從4日當天的歡迎晚宴，就可看出端倪。

經典賽A組預賽在台灣開打，除了中華隊，古巴早在2月24日就率先抵台，巴拿馬、義大利、荷蘭陸續報到。各隊除了調整時差、練球，也約中職球隊打熱身賽，維持手感。

主辦單位4日晚間在台中舉行歡迎晚宴，邀5隊隊職員共襄盛舉。當晚氣氛超嗨，許多球員因平常就熟識，席間跑來跑去的，互動熱絡，但因致詞、致贈小禮物等儀式，晚宴直到7點過後才開始。

晚宴開始沒多久，菜還沒吃幾輪，巴拿馬整隊不見了！原來是隔天上午11點有熱身賽，全隊帶回飯店早點休息，準備隔日比賽。總教練8日出席賽後記者會，依舊表情嚴肅，對於贏球沒有太大喜悅，「我不認為這是什麼成就（贏球），可能打進複賽我才會笑吧」。

巴拿馬曾於2006年、2009年參加WBC會內賽，5戰全敗，且這5場加起來只得7分，還有跨屆連續27局未得分的紀錄。本屆重返會內賽，巴拿馬首戰對上中華隊，前3局沒得分，把紀錄延續到30局，沒想到4局、6局共拿了11分，一口氣超越前5場總和。