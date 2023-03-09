一名從事美容業的女網友表示，昨日下午和她約好3點要做臉部美容的女熟客，沒有依約定時間抵達，她傳訊問對方在哪裡，沒想到女熟客說因為朋友臨時約，所以要跟她取消，還大言不慚地說，「妳可以賺到休息空檔」，令她氣炸「不要浪費美容師的時間好嗎？」貼文曝光網友紛紛建議她預約後要先付訂金，以遏止臨時取消的奧客。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，最近一直被預約的客人放鴿子，若是確診生病都理解，但一名女熟客上周跟她預約7日下午3點要做臉部美容，前天晚上她還特意傳訊息提醒，到了約定時間沒看到人，她再傳訊息問對方在哪裡，沒想到女熟客臨時要取消預約。

原PO擔心對方發生突發狀況，趕緊關心詢問，女熟客竟說因為朋友臨時約她，還對原PO說，「妳可以賺到一個休息的空檔」，還附上兩個笑臉貼圖。讓她整個火燒起來，「什麼叫休息的空檔？我不需要客人給我休息空檔，朋友約是什麼理直氣壯的理由嗎？沒有一句道歉，我非常不爽！到底該怎麼防止這種客人？不要浪費美容師的時間好嗎？」

貼文曝光，引發網友砲轟，「賺到一個休息的空檔？那她是不是應該要付錢，這樣才是賺到」、「大開眼界，原來真的有這麼厚臉皮的人」、「隔著文字都想巴下去」。另有人建議原PO收訂金，才能遏止放鴿子的客人，「妳應該收訂金才對」、「付訂金 2日內取消不退費」、「我覺得可以收個500元訂金，我那間都這樣當天來再從費用扣除」。