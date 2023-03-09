WBC（世界棒球經典賽）B組賽程今（9）日開打，首戰將由韓國擔任主隊迎戰客隊澳洲，欲洗刷上屆WBC未能闖進複賽的恥辱，韓國隊首戰推出右投高永表擔任先發投手，澳洲隊則派出左投歐洛林（Jack O'Loughlin）應戰，比賽將於台灣時間中午11點開打。

低肩側投的高永表生涯初期擔任後援投手，但防禦率始終飆破5字頭，直到轉戰先發後表現有越來越好的趨勢，去年投出職業生涯新高的13勝，甚至寫下KT巫師隊史首位10連勝的投手，防禦率只有3.26，31歲的高永表是生涯首度入選WBC代表隊。

身高來到196公分的歐洛林，目前在老虎小聯盟體系效力，最高層級來到高階1A，去年留下2勝1負、4.01防禦率，小聯盟賽季結束後返回家鄉加盟澳職阿德萊德巨人隊，7場先發僅3.27防禦率。

澳洲隊先發打線：

第一棒左外野手：甘納利（Timothy Kennelly）

第二棒指定打擊：霍爾（Alex Hall）

第三棒二壘手：葛蘭丁寧（Robbie Glendinning）

第四棒三壘手：喬治（Darryl George）

第五棒中外野手：威特菲爾（Aaron Whitefield）

第六棒一壘手：溫格羅夫（Rixon Wingrove）

第七棒游擊手：韋德（Logan Wade）

第八棒捕手：帕金斯（Robbie Perkins）

第九棒右外野手：柏賈斯基（Ulrich Bojarski）

先發投手：歐洛林

韓國隊先發打線：

第一棒二壘手：艾德曼（Tommy Edman）

第二棒游擊手：金河成

第三棒中外野手：李政厚

第四棒一壘手：朴炳鎬

第五棒左外野手：金賢洙

第六棒指定打擊：朴健祐

第七棒三壘手：崔廷

第八棒捕手：梁義智

第九棒右外野手：羅成範

先發投手：高永表