民進黨主席賴清德8日在中執會表示，不建議現任議員參選2024立委，以免帶給大眾負面觀感。對此，立場偏綠的財經網美胡采蘋表示，她覺得非常瞎，像台北市這種戰區，根本不能離開服務第一線，尤其是自己住的信義區，難道可以空降而選上嗎？

胡采蘋8日在粉專《Emmy追劇時間》指出，真的要防止落跑，應該在下一屆議員選舉前明確化這個規定，以後成為慣例，要選立委就不要選議員，大家都空手兩年。

對於賴清德提的建議，胡采蘋認為，現在的議員在去年參選前，並沒有這種條款，結果當選後，竟然變成阻擋晉級立委賽道的障礙，事前不講明，臨時畫一條線，還說「艱困選區可以例外」。胡采蘋質疑，艱不艱困誰來判定？黨中央上下其手的空間很大啊，應該要從下一屆開始才公平不是嗎。

胡采蘋強調，現在黨中央離民意越來越遠，縣市長選舉不依照民調，強行徵召，全面慘敗，教訓還不夠嗎。更多的條款限制，只會方便黨中央提自己要提的人，而不是最有民意基礎、最有實力的人，這種作法就悖離了民進黨向來的實力原則，這樣下去真的非常令人擔憂。「回歸民調很難嗎？」