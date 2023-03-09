周三泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.39點或0.08%，為460.99點。盤中一度跌到近一周新低；而鮑爾最新表示，聯準會尚未決定本月升息的規模之後，該言論可能協助了指數回升。

礦業股和科技股上漲最多；房地產股則遭受強力賣壓。

美國私人部門就業人數在二月增加超出預期；一月職缺的下跌也少於預期，顯示美國勞動力市場持續維持強勁。

Interactive Investor的投資主管Victoria Scholar說，強勁的勞動力市場數據可能為周五即將公布的非農就業報告鋪平道路，並提振了聯準會升息較激進50基點的預期。

歐盟統計機構表示，歐元區第四季GDP下修為季增0%，沒有任何成長。

與此同時，歐洲央行管委會成員暨義大利央行行長Ignazio Visco批評了其他政策官員近期對未來利率的評論，提出分歧的看法。

Andritz上漲6.8%，報63.2歐元；稍早該奧地利工程公司公布低於預期的全年業績表現。

德國的大陸集團(Continental)提出今年較高獲利率預期之後，股價升7.6%，報78.3歐元，並協助德國股市升0.5%，跑贏其它歐洲夥伴股市。

德國公布1月工業生產的增幅明顯高於預期。

Thales跌3.6%，報127.8歐元；稍早該法國國防和交通運輸公司公布今年自由現金流將低於預期。

德國油品公司Fuchs Petrolub也因下調財測，股價跌4.9%。

目前歐股600家企業，已有238家公布第四季業績，逾半數的表現超出預期，並協助Stoxx 600指數今年以來上漲8.5%。