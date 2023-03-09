台中大里驚傳母殺子人倫悲劇，62歲的劉姓婦人疑不堪長期照顧無法生活自理37歲的兒子，竟趁他感冒餵食安眠藥，還將他雙手反綁，持榔頭敲昏，以水果刀猛刺胸腹、頸部，她最後再以水果刀切腹身亡；知名法醫高大成分析，這是家暴殺人更是長照悲歌，兒子感冒讓婦人有機可趁，怕兒子反抗，才會又餵安眠藥、又將他雙腳反綁，再補榔頭、水果刀。

這起人倫悲劇發生在昨（8日）傍晚，居住在大里美群路巷弄內的陳姓一家4口，原都在工地擔任磁磚小包工，昨天兒子感冒，妻子留在家中照顧，陳姓屋主出門工作傍晚返家，就發現妻兒在三樓兒子房內躺臥血泊中，無生命徵象。

其37歲兒子雙手反綁，躺在雙層床鋪的下鋪，右額頭有一個一元硬幣大小傷口，眼睛戴有眼罩，脖子2、3條刀傷，腹部穿刺傷，而62歲的妻子倒在地上，腹部多處穿刺傷口，全身是血，兩人周遭還有多罐空的安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索。

據悉，37歲的陳男反應慢、生活難自理，一直由媽媽帶在身邊照顧，但他日夜顛倒，母親長期失眠，由於命案現場已排除有外人所為，但兩人真正死因還待檢警調查釐清。

中山醫學大學法醫系主任高大成分析，大里母子命案是家暴殺人更是長照悲歌。（資料照片）

中山醫學大學法醫系副教授高大成聽聞母子躺臥血泊及其周遭發現安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索等證物，研判是家暴殺人，恐與母親長期照顧兒子精神耗弱有關；他說，婦人恐預謀一段時間，遇到兒子感冒，可以趁餵藥時摻安眠藥的感冒藥。

至於為何還要雙手反綁、榔頭敲腦，並以水果刀猛刺？高大成說，因是怕兒子反抗，採用的應是貼磁磚的小榔頭，可能過程中發現在水果刀行刺中恐兒子有抽搐，才會補敲榔頭，致命傷應是頸部大動脈失血過多所致；但高大成也強調，真正死因尚待調查。

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