在美國協商多時的壓力下，荷蘭政府將對先進晶片設備出口到中國進一步設限，可能在今年夏天前實施，恐衝擊荷蘭晶片設備龍頭愛司摩爾（ASML）銷售。ASML則指出，新的出口管制涉及最先進的浸入式「深紫外光微影」（DUV）設備。

ASML最新發布聲明指出，由於新法規即將出台，ASM將需要申請許可證才能出口最先進的浸入式DUV系統。ASML強調，該項新管制針對「最先進」設備，目前還沒接收到有關最先進的定義和資訊，可能是TWINSCAN NXT：2000i及隨後推出的浸入式設備受影響。

ASML提到，自2019年底以來，該公司已無法向中國廠商出口極紫外光（EUV）微影設備。針對新禁令，

ASML稱，專注於成熟製程的客戶，可以使用不太先進的浸入式光刻設備，預估荷蘭政府的措施不會影響2023年財務前景，或者對長期前景產生重大影響。

荷蘭對外貿易部長Liesje Schreinemacher接受「電訊報」（De Telegraaf）專訪時則指出，限制晶片設備出口管制將在今年夏季前落實，他並主張歐盟國家應採取與荷蘭一致政策，以展現歐盟的團體性。