女星小甜甜去年因陷入教會風波，意外爆出與丈夫宋先生鬧不合的支線，前陣子雙方在臉書互撕，甚至鬧到上法院打離婚官司。前天（7日）傳出兩人已正式簽字離婚，經紀人表示還在確認中，而宋先生稍早PO喝醉的動態，大呼：「頭好疼。」

小甜甜在社群自介寫道：「我是一個無所畏懼的單親媽媽」，更新現在的感情狀態，昨（8日）她在IG限時動態分享換腳指甲凝膠的喜悅，「這個搭配我好喜歡，看了心情好好啊。」至於宋先生的近況，他和親朋好友到高雄度假，在飯店內的泳池消除疲勞，今（9日）凌晨再PO喝酒的動態，醉意從5分直飆8分，整張臉紅通通，並透露：「頭好疼。」看來兩人婚變後，都把生活過得愜意。

小甜甜去年9月向宋先生提告傷害，主張對方不耐她以腳踢的方式催促處理家務，聲請核發保護令，士林地院認為小甜甜自述的傷勢和其診斷證明書不相符，她先出腳催促，才會導致衝突的發生，難以認定小甜甜當下感到恐懼；考量當時他們共同生活，去年11月命宋先生不得對小甜甜有身體上的騷擾、控制、脅迫，為期6個月。

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