百年大旱可能再上演，氣象局指出，今年冬天新竹以南平均累積雨量為近60年來最少，和2020至2021年的百年大旱差不多。中南部何時會下雨解渴，天氣風險分析師吳聖宇表示，3月下旬有機會出現連續性的陰雨天氣。

吳聖宇在臉書發文，周日（12日）有明顯的冷鋒接近，預估周日晚間到下周一（13日)）清晨之間快速通過，也夾帶較明顯的冷空氣南侵，北部、東半部、恆春半島以及中南部山區有短暫陣雨機會，不過系統過得很快，水氣不是特別多，預期降雨有限，尤其中南部平地看起來沒什麼雨，對旱象沒有太大幫助。

吳聖宇表示，下周一下午到晚間乾冷空氣進來，北部、東北部天氣會逐漸放晴，下周二（14日）各地預估又會是多雲或晴的天氣型態。

吳聖宇表示，短時間來看，降雨機會較高的只有在12、13日間，再來可能要等到下周末（18、19日）才會再有冷鋒通過，不過看起來降雨也是以迎風面為主。依照目前的預報資料，3月下旬似乎會比較有可能出現連續性的陰雨天氣，不過雲雨帶位置預測變化還是很大，只能持續觀察後續的變化。氣象局則表示，預估3到4月春季台灣雨量較為偏少，春雨有限，5月進入梅雨季，但降雨量預測不確定性高。