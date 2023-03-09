台南市政府全面將路燈汰換為LED燈，從2013年起分三階段3個區域執行，「最後一哩路」為溪北約1萬200盞正汰換中，預計可提早於6月底換裝，屆時台南市約22萬多盞路燈全部完成換新裝，每年可節省60％用電量、減少5萬噸碳排放量，1年可省下約9500萬元電費。

台南市政府工務局指出，路燈汰換老舊耗能的鈉氣燈為LED燈，歷經2013年「擴大設置LED路燈專案計畫」、2016年「水銀路燈落日計畫」到 2021年12月起迄今執行「台南市換裝LED路燈建置工程」，將剩餘約10萬盞老舊耗能的鈉氣燈及日光燈汰換為LED燈具，總經費約8億8500萬元，一、二區約7萬盞已完成換裝，目前溪北還有1萬200多盞正積極改裝中。

工務局指出，接下來夏季用電高峰將屆，電費也將調漲，更換LED路燈不只節省電費，還能達到節能減碳效果，另也透過智慧化即時監控路燈狀態，同時節省行政流程以及維修經費。

工務局說明，過去路燈多採用較耗電的鈉氣燈，因工作溫度高達400度，反而因高熱而造成許多能源的浪費，LED燈具較傳統路燈省電、明亮且故障率低。市府也提供多項路燈故障通報功能，民眾除可透過原有台南市民服務熱線1999通報外，亦可透過燈桿上路燈編號牌之QR-Code及0800-552168語音通報專線報修。

此外，市府每月也會主動進行例行性路燈巡查，有利提早發現故障檢修，更導入「智能路燈管理系統」自動報修功能，結合主動、被動及自動的多元報修方式，縮短故障時程。