監察院前院長王建煊宣布參選2024年總統大選，王建煊今接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時表示，對美國友善很贊成，但不能抱著美國大腿，會讓台灣完蛋的，現在這些總統候選人，都要到美國拜拜，美國賣很多武器給台灣，現在又要把彈藥庫放到台灣，那台灣算什麼？一定會很淒慘。

王建煊指出，美國對台灣是不錯，但今天這個狀況不同，美國完全在利用台灣，賣很多武器給台灣，現在又要賣布雷系統1億8千萬美金，還要把彈藥庫儲存在台灣，戰爭一發生是我們先爆炸，很贊成美國對我們和善，但不是像現在這樣。

王建煊表示，中國大陸是中國人民共和國以前是小弟，而我們叫中華民國以前是大哥，今天小弟發展比大哥好，但我們是兄弟應該要互相幫忙，應該要和平統一，而不是抱著美國大腿，現在兵役還要延長，改為徵兵，顯然是要跟小兄弟幹一場。

他提到，自己曾去柬埔寨，看到一個年輕人腿被炸斷，就想到台灣很多年輕人的前途，美國不能用騙人的方法來做，美國友善很贊成，但不能抱著美國大腿，否則台灣會完蛋的。

王建煊指出，我們的主張跟大陸方向一致，就被說是中共同路人，這樣邏輯是不對的，你們一定也會說出什麼東西跟大陸相向的，那也給你戴個帽子，說你就是中共同路人，如果能讓2300萬人有好日子，那又怎麼樣呢？

王建煊表示，如果他當選後，就會跟中國大陸談判，和平談判問題不大，只要能夠和平統一，台灣還是可以維持自由民主制度，一切照台灣的做法都可以，但如果沒有和平統一，怕最後中國大陸打你一巴掌統一了，就沒得談了。

他還說，透過談判的方式，還可以爭取到很多利益，大陸這麼大，可以到台灣來投資，除了少數項目，鼓勵到台灣投資，台灣經濟都能發達起來。