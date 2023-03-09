紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上周在Netflix上架，其中一名受害人葉萱（Maple Yip）曬出錄音證據，勇敢指出遭「攝理教」教主鄭明析性侵，更一度淪為幫兇，讓她落淚自責，而男星方力申隨後認愛葉萱，並表示會爭取陪女友出庭，未料美女主播賴彥妤卻在採訪時問：「有沒有想過以情侶檔關係接工作」，讓方力申一度愣住，賴彥妤也被網友狂轟無腦，昨(3日)她出席活動時被問此事，坦言有看到網友留言，確實有點不開心。

當過模特兒的葉萱近日在紀錄片中坦言在教會裡生活了10年，因她天生有副好歌喉，過去常被安排上大型活動表演，但她厭倦唱歌後，教會又安排她去擔任主播的角色，並由教主鄭明析為她取韓文名字鄭秀晶，葉萱坦言當年被教會洗腦，每每遭鄭明析性侵，對方都會回應她「妳現在得救了」來安撫她，而葉萱還因此變成幫兇，看到其他女信徒被鄭明析伸鹹豬手，不僅不相救，還會回應：「沒關係、不要緊的」。

美女主播賴彥妤問方力申不恰當的問題挨轟。（圖／翻攝自vivianlai0824 IG）

葉萱指出，自己在2018到2021年間被性侵的次數達17次，網友後來起底她就是方力申的現任女友，方力申出席慈善活動時也承認此事，但目前沒有計畫帶女友現身公開活動，目前先保護女友心情，未料美女主播賴彥妤當下卻反問方力申之後會不會和葉萱以情侶檔身分在演藝圈工作，方力申聽聞後先是一愣，接著高EQ說：「應該不會，因為她不是圈內人」，而這段影片引來網友瘋傳，直指賴彥妤不尊重受訪者，也沒尊重受害者的心情。

對此，據《香港01》報導，賴彥妤昨參加TVB節目錄影時，表示知道外界對她的抨擊，事後她有特別致電給方力申致歉，對方回應他沒變臉，要賴彥妤別擔心，賴彥妤更說：「當天是小方（方力申）受訪時沒表現出抗拒的樣子，所以我才繼續追問」，至於她被網友起底常被問不恰當的問題，甚至惹火過天王郭富城，問已經回答過的問題，賴彥妤則強調自己會做足功課，也會努力不再犯相同錯誤，繼續想一些不同的問題。