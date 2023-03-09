民眾黨主席柯文哲4月將前往美國，展開長達21天的拜訪，但《中國時報》報導指出，此次行程安排持續碰壁，諸多美方人士直接「已讀不回」，連拜訪國會山莊都只能請黨籍立委以交流的名義前往，營造出非黨主席對國會的狀況，狀況曝光後讓許多網友酸「想畫三角形的柯文哲，就不是美國把拔有興趣的人」，更有人酸柯是「務實投機者」。

民眾黨人士透露，因美方始終認為柯文哲非強又有力的總統人選，導致柯此次的美國行屢屢碰壁，包括德州州長、休士頓市長及波士頓市長等，都已讀不回拜會訊息，甚至與國會議員見面的安排也一度卡關，最後改以民眾黨立委吳欣盈陪同參訪的方式，把規格降低為「立委對議員」來交流，而非「黨主席對國會」。

消息曝光後引起網友在《中時新聞網》、PTT等平台熱議，說「之前反美的言論太傷了」、「之前不是吹說有等同國務院官員或眾議員等級的會見面？」、「說人家是強盜，又畫三角形想當投機者，人家當然不理你」、「務實投機者，有人要見嗎？」

此外，還有不少網友分析表示「被蔡搶走風頭了，根本就沒人在意他去見誰」、「綠是否刻意在壓制柯文哲？柯文哲及民眾黨越強，民進黨就越快速被挖，年輕人是這樣，其他黨員不會也這樣？」