台中大里區昨（8）晚發生一起人倫悲劇，一名62歲女屋主與37歲兒子被發現陳屍在家中，兒子頸部、身上多處刀傷，雙手被綁在床上且戴著眼罩，母親則躺在一旁手腕有傷，陳姓屋主返家後發現妻兒倒於血泊之中，立即打電話報案，轄區霧峰警分局已封鎖現場，偵查隊及鑑識人員已介入調查，並將報請檢方相驗，已釐清死因。陳家親友得知噩耗後，表示母子二人感情深厚，幾乎是同進同出，不理解為何會發生這樣的事情。

據了解，陳姓一家住在透天三層樓，救護人員到場時發現兒子陳屍在三樓房間，雙手被反綁在床上且戴著眼罩、脖子似乎有刀痕，其母躺在旁邊手腕有傷，二人均無氣息，氣絕多時；現場留有水果刀、安眠藥，門窗皆未有被入侵的痕跡，也未有打鬥跡象，排除是外人所為；至於外傳可能是母子爭吵一方錯殺對方再輕生，還待警方調查釐清。

命案發生後，警方也立即封鎖現場，偵查隊及鑑識小組人員正連夜搜證調查，已知陳姓屋主一家四口同住，他和妻子、兒子都在草屯某工地做貼磁磚工作，兒子和妻子並未領有身障手冊，母子間是否近日有爭端，還在調查中，警方也報請檢查官指揮，並成立專案小組全力釐清案情。

據了解，兒子平時精神狀況不佳，幾乎都由母親照顧；屋主當時外出工作，回家後發現妻兒倒在血泊中死亡，悲痛地向警方表示妻子近日雖有失眠情況，但家中氣氛和諧、沒有衝突，實在不明白為何會發生此事。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳家親友接獲噩耗後也立即趕往關心，表示母子二人感情深厚，幾乎是同進同出形影不離，彼此之間見到面也都會打打招呼，看不出異狀，不知道為何會發生這樣的事情。

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