WBC推薦賽事 : 3/10 (五) 18:00，南韓@日本

在東京舉行的世界棒球經典賽B組預賽，本週五將上演日本與南韓的世仇對決戲碼，亞洲棒壇霸主日本隊，前4屆經典賽皆打入四強，其中於2006年及2009年兩度捧起金盃，而曾於第2屆殺入決賽的南韓，近兩屆表現不佳皆無緣8強。實力下滑的南韓近年在國際賽遇到日本都只能俯首稱臣，而本屆日本隊集結美日職棒好手，投打陣容皆是一時之選，實力強大的日本武士隊對於南韓而言，目前依舊是難以跨越的障礙。

日本隊野手陣容眾星雲集，除了有二刀流大谷翔平坐鎮外，中心打線有兩聯盟全壘打王村上宗隆、山川穗高助拳，前段棒次還有近藤健介與吉田正尚兩名上壘機器，雖然芝加哥小熊外野手鈴木誠因傷辭退，但打線實力依舊十分完整。南韓隊野手最受矚目的是「風之孫」李政厚，其生涯前6季的平均打擊率0.342、平均攻擊指數0.902，鬼神般的成績被看好是南韓下一個挑戰MLB的野手。而海盜內野手崔志萬退出經典賽後，南韓隊將由朴炳鎬及金賢洙兩名35歲以上的老將扛起中心打線，兩人雖然在南韓職棒都有顯赫成績，但都未能將其表現複製到更高層級的美國職棒，以本屆南韓隊打線來看，世代交替的腳步過於緩慢，難以撼動日本的華麗投手群

依據日媒推測，日本將派出老將達比修有先發出戰南韓，達比修去年在教士隊表現回春，全季拿下16勝8敗，WHIP僅有0.950，其直球均速達到95英里，球種武器庫中不僅有讓右打者一籌莫展的卡特球及滑球，也有讓左打者難以對付的指叉球。南韓先發投手群則由梁玹種、金廣炫、具昌模及李義理四大左投坐鎮，由於梁玹種及金廣炫兩名老將過去與日本交手多次，筆者推測可能由日本隊較為陌生的新生代左投具昌模出戰日本，具昌模上季自責分率2.10、WHIP 1.08皆是生涯最佳紀錄，但別忘了在南韓職棒呼風喚雨的洋投阿塔坎拉(Raul Alcántara)及蘇亞雷茲(Andrew Suárez)，近兩季轉戰日本職棒都被打得灰頭土臉，因此南韓職棒的強投未必能應付得了選球更細膩的日本打者。

雙方上一次國際賽交手是在東京奧運賽場上，以國內職棒成員為主體的日本以5比2擊退南韓，本屆日本徵召更多MLB好手，實力更甚於東京奧運代表隊。而近年打高投低的南韓雖然不斷有球員前進美國，但在MLB表現都不盡理想，此戰要戰勝實力堅強的日本困難重重，考量日本打線速度與力量兼具，有利於下戰術搶分，而南韓近年國際賽牛棚戰力不如以往，時常在賽事後段放火，因此筆者看好日本能輕鬆過關，推薦投注「讓分玩法-主勝」。