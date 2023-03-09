竹聯幫忠堂重量級元老「弟哥」董桂均在上月突然猝逝，享年66歲，今早（9日）在台中市崇德殯儀館舉辦告別式。全台各地重要幫派及角頭成員，超過上千人前來弔唁，包括與董桂均交情最深的竹聯幫幫主「么么」黃少岑、天道盟會長，以及台中當地聞人呂崇民現身。現場還有12輛超跑車隊。台中市警局為防止意外，現場周邊部署2百餘名警力，全副武裝盤查現場黑衣人戒蒐證。

竹聯幫元老董桂均告別式，全台各幫派大老及千名黑衣人弔唁。(讀者提供)

竹聯幫元老董桂均告別式，全台各幫派大老及千名黑衣人弔唁。(讀者提供)

董桂均為江南案竹聯幫殺手董桂森的胞弟，也是幫內重量級元老董桂均「弟哥」，2月20日晚間驚傳在台中病逝。董桂森當年為竹聯幫「忠堂」堂主，董桂均也是大哥級人物，當年竹聯幫精神領袖陳啟禮移靈回台，董桂均也是扶棺者之一，在幫中地位相當重要。

據了解，原本竹聯幫要替董桂均舉辦盛大告別式，但警方風聞後積極溝通，家屬也為避免引起爭議，因此決定在殯儀館舉行。

由於現場眾多親友前往致意，中市警第二分局分局長楊川親自坐鎮，調派80多名優勢警力嚴防黑幫藉機滋事，維護上班民眾路權，對前來弔唁人員攔查約600餘人及13部超跑，並將疑似噪音車輛上傳環保局噪音檢舉網站。經統計除取締交通違規12件、嚴正拖吊5部外，餘現場平和無其他違法違序行為。

警方在會場周遭及重要路口維持現場及交通秩序，對於前來弔唁人員（疑似幫派分子），依《警察職權行使法》、《少年事件處理法》等相關法令對其實施攔查，並全程蒐證，以優勢警力防止任何發生暴力衝突疑慮。

另為維護民眾路權，於殯儀館週遭交通要路編排線上巡邏警力與拖吊車，加強週邊主要道路巡邏，驅趕違規併排停車，發現重大違規立即予以告發拖吊，俾使週遭交通順暢。

第二分局分局長楊川表示，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，依法逐一攔檢盤查，以優勢警力防止發生暴力衝突，不容許黑道或幫派份子趁機擾亂社會秩序，遇有通緝、現行犯立即依法逮捕，未成年幫派份子或違序行為將立即帶返駐地進行調查依法究辦，如遇有聚眾滋事立即啟動警力增援與快打部隊，火速彌平事端依法嚴辦。