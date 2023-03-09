Suns’ Kevin Durant is out tonight vs. Thunder due to a left ankle injury. Durant slipped on court in pregame workouts. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2023

沒想到杜蘭特改穿太陽球衣出戰老東家雷霆的精采戲碼，就這樣宣告沒了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，原定今天即將出戰太陽主場面對雷霆比賽的杜蘭特，卻在賽前練球時不慎滑倒，造成他的左腳踝扭傷，因此宣告無法上場，他的先發位置將由葛雷格取代。

自從今年交易截止日前夕，突然被籃網交易到太陽後，杜蘭特替太陽出賽3場全勝，場均可拿26.7分、7.3籃板及3.7助攻，投籃命中率更是驚人的6成90(投42中29)，罰球也有罰17中15的高水準演出，沒想到突然的賽前受傷，也讓外界看不到他棒打老東家戲碼。

因為杜蘭特在2007年以選秀榜眼身分被西雅圖超音速(雷霆前身)選上，隨後一待就是9個球季，直到2016年夏天才宣告跳槽勇士，幫助勇士奪下兩次總冠軍之後，他在2019年夏天跟厄文攜手跳槽籃網，如今兩人也都離開籃網，分別前往獨行俠與太陽打球。