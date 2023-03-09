每個人表達愛意的方式不同，有的人天生較於熱情，當喜歡一個人時會明顯讓對方知道，但有的人天生比較高冷，越喜歡越不敢表現出來，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座的高冷表現，他們雖看似用冷淡態度對待對方，但其實內心都在默默關注，甚至在需要幫助時會出現在身邊，一切的舉動是因為他們喜歡。

▍對其他人都不關心，但是很關注。

●代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座往往也給人比較冷淡的印象，面對不熟悉的人，不太會主動釋出善意。可是當他們喜歡上你時，他們就會開始關注，也會化冷淡為熱情、化被動為主動，把心思放在對方身上，對其他人他們總是漠不關心，卻意外的很關注對方，又不會太熱情，別看他們總是面無表情很冷淡，其實這樣的舉動是喜歡的。

▍吃醋時不理不睬對方

●代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座的人比較熱情，尤其他們是很會吃醋的，如發現了這樣的他們，那就別懷疑，肯定是喜歡的。尤其看到對方和異性朋友太過親近，吃醋就會變成不理不睬，和他們說話也能感受到不悅，講話也會變得酸溜溜的，會變成這樣是因為喜歡，卻又不敢大方表達正在吃醋，所以才會有的行為。

▍表面裝不在意，卻總是偷偷注意對方

●代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

不是每個人都可以大方表現喜歡，風象星座就是那種，明明喜歡，可是表面上會裝作不在意，但心裡想的卻都是對方，例如，當你需要幫助時會不小心出現在面前。這一切的不小心，其實是因為他們喜歡，正在偷偷注意。

▍遇到事情總會暗中幫助對方

●代表星座：金牛座、處女座、摩羯座

土象星座當喜歡一個人時，總是會先默默的觀察，然後暗中關心、幫助對方。尤其當對方遇到困難時，會先獨自的冷靜分析，找出很多解決辦法，接著在暗中幫助，絕對不會讓對方發現，這是他們喜歡才有的高冷表現。