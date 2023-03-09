美國聯邦眾議員莎拉薩（Maria Elvira Salazar）警告，阿根廷打算設置JF-17「雷電」戰機製造廠是在「與魔鬼打交道」。

據部分媒體報導，阿根廷在美國耐心等待下，跳起了魔鬼探戈。不過也有人說，布宜諾斯艾利斯只是在設法將空軍現代化。而阿根廷在走投無路下，可能會做出不符合美國利益的舉動。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）8日報導，將近1個半星期前，華府威脅布宜諾斯艾利斯說，在阿根廷設置中國戰機製造廠是糟透的餿主意。美國聯邦眾議員莎拉薩（Maria Elvira Salazar）說，布宜諾斯艾利斯打算設置JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機製造廠，而她說，這是在與魔鬼打交道。

莎拉薩宣稱，相關交易已成定局，甚至指出，是阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez），還有費南朵姿（Cristina Fernández de Kirchner，CFK）敲定的。她以嚴厲的語氣威脅，要是阿根廷設置JF-17戰機製造廠，「後果將不堪設想」，並強調，華府不會容忍，也不會坐視。

然而，阿根廷既未和莎拉薩言語交鋒，也沒有加以解釋。但阿根廷總統辦公室提醒華府，中方已在西部的內烏肯省有了科學設施，以發揮和平用途。儘管如此，據消息人士透露，阿根廷政府無法進入設施，而這引發了許多疑問—這所謂的「科學」設施裡究竟在做什麼？

"A JF-17 fighter factory in #Argentina is a very bad idea."...( Buenos Aires intends to install a JF-17 factory)#US Representative Maria Elvira Salazar said.



"If Argentina installs an JF-17 fighter jet factory “the consequences will be biblical. Washington will not allow... pic.twitter.com/ZKyfonaCWf — Conflict Watch PSF (@AmRaadPSF) March 8, 2023

不過，總統府總統府在給華盛頓的聲明中說，阿根廷的確是有座戰機製造廠，但那是國營的阿根廷航空工廠（Fábrica de Aviones, FAdeA）

阿根廷空軍的裝備老舊，在現今的局勢下，發揮不出戰力。據媒體報導，阿根廷原本有3個選擇：美製的F-16、JF-17和米格（MiG）-35「支點」（Fulcrum）-F。不過，基於某種原因，俄製戰機突然不再是選項，如今只剩F-16和JF-17。

近幾個月來，阿根廷可能選擇F-16的傳聞甚囂塵上。據信布宜諾斯艾利斯對F-16感興趣，首先，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）代表2月造訪阿根廷，而丹麥軍事人員也隨行。要是交易真的進行，阿根廷將採購丹麥的二手F-16。不過，要是只憑這些就說，阿根廷會採購F-16，那同樣的，阿根廷國防部代表也見過JF-17中方製造商，甚至對製造設施進行了解。

由於福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國對阿根廷實施武器禁運，以致布宜諾斯艾利斯遲遲無法採購新戰機。但近30年來，中國、印度、巴基斯坦和南韓，甚至土耳其，都紛紛出現戰機製造商，打破了美、俄、法壟斷戰機市場的局面。

而就售價和克服西方障礙來說，JF-17是最符合阿根廷需求的戰機。儘管它安裝了英製飛行員彈射座椅，但北京仍有好些選項，如採用殲-20的彈射座椅，來規避相關阻礙。