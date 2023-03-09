《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季賽第7週賽事於上週日結束，截至3/7，戰績13勝1敗的T1仍穩坐聯賽第1。DK、GEN.G戰績同樣10勝4敗，並由淨勝局數13的DK排名第2、淨勝局數12的GEN.G排名第3。緊追在後的HLE、KT羅斯特（KT）戰績同樣是9勝5敗，且淨勝局數都是6局，因此排名並列第4。以上5隊已確定取得季後賽門票，至於剩下的5支隊伍：LSB、BRO、KDF、DRX、農心紅軍（NS），僅有目前戰績8勝6敗的LSB，以及4勝10敗的BRO，兩隊尚有晉級季後賽的可能。

本週四（3/9）安排有2場比賽，分別由LSB對上GEN.G，以及T1對上DRX，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

3/9（四）16:00，GEN.G戰隊 @ LSB戰隊，推薦：「GEN.G戰隊－1.5（局）」勝

先說GEN.G，上週2場比賽先後對上聯盟排名第4的KT以及排名第7的BRO，分別取得1勝1敗的戰績。對上KT的比賽（3/2），GEN.G以1：2落敗，兩隊實力接近，加上當天GEN.G中路Chovy狀態不佳，上路、中路、打野的配合出現問題，讓KT有機可趁拿下1勝。不過，GEN.G調整的速度也很快，在接下來對上BRO的比賽（3/5），GEN.G展現壓倒性的實力，全場GEN.G更以第1局19：4（擊殺數）、第2局12：2（擊殺數）大幅度的領先，輕鬆以直落2拿下勝利，中路Chovy及打野Peanut兩人更是巧合地打出8／0／14（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）即KDA值22.0的完美表現，全場最佳。再說LSB，上週2場比賽先後對上聯盟排名第8的KDF以及KT，分別以1：2、0：2的成績落敗，LSB的2連敗與中路Clozer近期持續低迷的狀態有關，對上KDF全場只打出3／7／16的表現，對上KT全場更只有2／1／0，目前看來Clozer低迷的狀態似乎沒有改變的轉機，接下來對上實力堅強的GEN.G，要取勝恐怕機會不大。本場比賽，看好GEN.G能輕鬆拿下勝利，推薦可買GEN.G讓1.5局勝。

3/9（四）18:30，DRX戰隊 @ T1戰隊，推薦：「T1戰隊－1.5（局）」勝

先說DRX，目前戰績3勝11敗，聯盟排名第9。上週2場比賽先後對上聯盟排名第2的DK以及排名第10的NS，分別取得1勝1敗的戰績。對上DK的比賽（3/1），DRX以0：2落敗，兩隊實力落差不小，敗給DK算是沒有意外。接下來對上NS的比賽（3/4），雙方鏖戰3局，最後由DRX以2：1拿下勝利，上路Rascal以及下路deokdam兩人都有不錯的表現，是隊伍取勝的關鍵。再說T1，13勝的戰績遙遙領先第2名的10勝，如無意外，T1應該能以例行賽第1名的成績晉級季後賽。上週2場比賽先後對上聯盟排名第8的KDF以及BRO，毫無意外均以直落2的成績拿下勝利。從數據面來看，T1的戰損比（Kill to Death ratio，K/D）1.44，平均每局14.2個擊殺、9.7個死亡，在聯盟排名第2，遠優於DRX的戰損比0.59，再加上T1陣中幾名大將Faker、Gumayusi、Keria…等選手的近況很好，看好T1能在本場比賽中輕鬆拿下勝利，推薦可買T1讓1.5局勝。