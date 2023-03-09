由旺旺中時集團主辦、「17直播」贊助的第一屆年度威士忌推薦大賞《金威獎》，日前由各領域生活玩家，以及北中南素人進行盲測，各自評選出心目中TOP 3的威士忌。活動甫推出造成轟動，甚至吸引17直播知名直播主組隊報名參加北部盛會，直呼是「很棒的一場活動」！

第一屆《金威獎》有3階段，活動規劃有趣。第一階段由威士忌專家「藏酒論壇」執行長賴偉峯領軍各領域生活玩家組成評審團，針對8至10款中高端威士忌進行盲測，第二階段則是由北、中、南共300位素人盲飲評選，現場戰況激烈，美酒皆有各自擁護者，第三階段則為線上網路投票，共有六大獎項分別為人氣品牌、禮尚往來、台菜絕配、新手教練、紳士指定、女神欽點，民眾可以上網投下心中最適合的品牌。

第一屆《金威獎》北部盲飲活動，同為威士忌迷的「寶倪」、「小歐拉」、「士林闆娘」等直播主，也組隊報名參與。(圖:中時新聞網)

旺旺中時首度舉辦如此大規模盲飲活動，吸引各領域共襄盛舉，甚至吸引17直播知名直播主報名參與盲飲活動，包含「寶倪」、「小歐拉」、「士林闆娘」等3位。說話溫柔的女神寶倪(17ID: 寶倪🌸Baoni)表示，對於威士忌種類與口感十分有興趣，因此想進入「大人的世界」，一次嘗試8種不同風味的威士忌，透過細細品嚐，驚覺不同種類的香氣入口，竟能帶來不同層次的感受。

具有高人氣的「小歐拉」(17ID:小歐拉)則表示，平常會小酌怡情，認為美酒配佳人是必須的。由於本次《金威獎》是第一屆，而且海選規模橫跨北中南，加上盲測的評選方式引人入勝，活動又以「我喝了算」為主軸，認為人人都可以是品酒大師，活動初衷相當吸引人。

擁有浪漫氣息的「士林闆娘」(17ID: 士林闆娘🌟Katie.C)表示從未參加過品酒會，認為《金威獎》能帶給她十分新鮮的體驗，在這次活動中增廣見聞，對威士忌有更上一層樓的理解。

17直播知名直播主報名參與盲飲活動，包含「寶倪」、「小歐拉」、「士林闆娘」等3位。(圖:中時新聞網)

17直播於2015年台灣成立，以直播技術捕捉人們生活裡無法倒轉的時刻，豐富人與人情感的連結交流。目前是亞洲最大的直播串流娛樂社群平台，全球擁有超過5,000 萬註冊用戶，服務範圍涵蓋238個地區，在東京、台北、香港、新德里等6大城市設有營運據點。

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