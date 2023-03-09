鑒於中國大陸的疫情已相當平穩，外傳美國計畫最早於10日放寬對中國大陸旅客的入境限制，取消強制性的新冠檢測要求。消息引起美國旅遊業者的關注，期待陸客的回歸。兩國學者均認為，放寬入境限制有助於恢復中美民間交流，且在一定程度上緩和中美關係。

大陸《環球時報》向美國旅遊業內部人士詢問是否得到相關消息，該匿名人士表示，「這是一個突發的政策，同樣是一個好消息」。他提到，美國旅遊業非常期待中國大陸遊客回歸，但目前往返兩國的航班數量仍然很少，每周僅24班次，無法滿足實際旅遊需求，並且在10月新航季到來之前，新增航班的可能性也比較低。

關於是否有機會進一步增加飛往中國大陸的航班，美國聯合航空在發給《環球時報》的一封電子郵件中表示，他們將繼續關注兩國政府就中美航線的討論。據悉，目前美聯航獲准在上海和舊金山之間運營每周4班的直達航班。

美國加州旅遊局北京代表處總經理周宇8日表示，本就預測中國大陸將重新升至加州第一海外市場的位置。「早在本消息流傳前數月，我們就已經開始為下個財年的中國大陸市場計畫制定方案。我們對中國大陸市場的信心從未改變」。

近日洛杉磯會議及旅遊局總裁兼首席執行官博亞當在中國大陸參加的一場活動時表態稱，「沒有哪個市場比中國大陸更重要」，他預計2023年至少會有50萬中國大陸遊客到訪洛杉磯。「我們有1000多家會員企業，大家都在為中國大陸市場回歸做好準備」。

中共中央黨校黨建部教授強舸表示，如今中美的相互依賴程度是很深的，而疫情這幾年中美民間交流的停滯，很大程度上限制了民間交往的作用。因此，恢復中美民間交流將有助於在一定程度上緩和中美關係，鞏固中美關係的基礎，讓兩國普通民眾對彼此有更深刻、真實的認識。

美國哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲也表示，放寬入境限制有助於恢復中美民間交流，不過，目前中美航線還未全面恢復，所以雙方應當為民間交流提供更多的制度性配套措施。