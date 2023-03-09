1.聯準會周三發布《褐皮書》轄區經濟報告，稱在1月到2月底這段期間，美國經濟活動略有增溫，通膨壓力仍然普遍存在，但企業回報價格上漲已見放緩，並預期今年將繼續放緩。

2.聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）第二日赴國會備詢，在周三出席眾議院金融服務委員會聽證會時，他重申其周二發出的訊息，即央行升息可能加大、加快，但同時也表示下一次的升息決定，取決於3月會議前公布的數據。鮑爾表示，聯準會在利率政策上沒有既定路線，經濟數據和經濟前景將影響央行的政策行動。

3.加拿大央行周三維持利率不變，仍為4.5%，為9次會議之後首次按兵不動，此決議符合市場普遍預期，也使該央行成為全球第一家暫停升息的主要央行。在會後聲明中，加拿大央行表示，整體而言，最近的數據仍然符合通膨在今年中回落到3%左右的預期。不過，該央行仍重申必要時，會進一步調高利率，使通膨率回到2%目標。

4.荷蘭政府周三表示，基於國家安全考量，該國擬對半導體技術出口實施新的限制，跟進美國限制對中國晶片出口的步伐。荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher在給國會的信中宣布這項決定，稱相關規範將在夏季之前實施。這封信裡並未提到荷蘭的主要貿易夥伴中國，也沒有提到歐洲最大科技公司與主要半導體設備供應商艾司摩爾（ASML），但這兩者都將受到影響。信中明確指出新規範與深紫外光微影技術（DUV）有關，這是艾司摩爾排名第二先進的晶片製造設備。信中表示，荷蘭認為有必要以國家安全為由，以最快的速度對這項技術進行監管，因此內閣將提出一份國家管制清單。艾司摩爾對此表示，未來可能必須申請許可才能出口最先進的DUV設備，但這不會影響公司2023年的財務預測。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少169.4萬桶，市場預期為增加160萬桶。汽油庫存減少113.4萬桶，少於市場預期的減少200萬桶。

6.美國人力資源服務公司ADP公布，美國2月民間就業增加24.2萬人，高於1月的增加11.9萬人和市場預期的20萬人。

7.根據美國勞工部公布的1月職缺和勞動力流動調查（JOLTS），1月職缺數為1082.4萬個，較去年12月的1123.4萬個減少，但超出市場預期的1054.6萬個。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上揚7.4%，扭轉前一周的下跌5.9%。30年期固定抵押貸款利率為6.79%，較前一周的6.71%攀升。

9.美元指數尾盤幾近持平，盤中一度上漲0.25%，報105.883，創下去年12月1日以來新高。加拿大央行維持利率不變，並預期通膨回落，加元一度跌0.44%。

10.美元止漲但仍處高檔，周三紐約期金收跌0.1%，報每盎司1818.6美元。

11.市場對升息前景仍感擔憂，周三國際油價連跌第2天，紐約期油下跌1.19%，收在每桶76.66美元。布蘭特期油跌0.79%，收在每桶82.66美元。