在近二十年中，FIIA旨在表彰透過新穎的IT創新應用實現業務目標的亞洲領先金融服務機構。中國信託銀行以「新興生態圈經營模式」專案被評為亞洲最佳創新銀行；第一商業銀行以「前瞻領航，線上整合─第一金融智慧地圖系統」專案被評為亞洲永續金融領導者；玉山銀行以「科技賦能–AI智能風險管理系統」專案被評為亞洲最具韌性銀行；台灣人壽以「保險理賠AI智能平台」專案被評為亞洲最具韌性保險公司。

中信金在今年的（FIIA）表現傑出，銀行和壽險都雙雙獲獎。中信金最新獲利也出爐，2月份單月稅後盈餘為54.79億元，累計前二月合併稅後盈餘79.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.41元。2月份子公司中國信託商業銀行核心業務動能穩健，存放款業務持續成長且財富管理手續費收入動能佳，單月稅後獲利達40億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司2月受惠於美元升值且投資方面有處分利益挹注，單月稅後獲利2.46億元。