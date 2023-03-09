外界將當前的美中關係比作冷戰，哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）認為，這種類比具有誤導性，但仍不排除爆發新冷戰的可能性。他也指出，美國應避免在意識形態層面妖魔化中國；如果美中關係是一場紙牌遊戲，可以說美國已經拿到一手好牌，但如果打得不好，一樣會輸。

以提出「軟實力」聞名全球的哈佛大學教授奈伊，2日於美國「評論彙編」（Project Syndicate）撰文，該文中文版後刊於中美交流基金會旗下平台「中美聚焦」的微信公眾號。

奈伊認為，一些分析人士將當前的美中關係比作冷戰，原因是它也正變成一場長期戰略競爭。但這種類比有誤導性。冷戰期間，美蘇之間幾乎沒有貿易或對話，也沒有在氣候變化或流行病等問題上的生態相依關係。美國同中國的情況與美蘇幾乎相反。美國的任何遏制戰略都將受到一個事實的限制，即中國的主要貿易夥伴國家數量遠超美國。

奈伊表示，這種類比於冷戰的遏制戰略會適得其反，但這一事實並不排除爆發新冷戰的可能性，「我們仍有可能不小心走上這條路」。所以，與當前進行恰當歷史類比的時間點不是1945年，而是1914年。當時，所有大國預計會發生短暫的第三次巴爾幹戰爭，結果卻迎來了第一次世界大戰。

奈伊強調，20世紀10年代早期的政治領導人不夠重視日益強大的民族主義，如今的政策制定者最好不要重蹈覆轍。他們必須對中國日益高漲的民族主義和美國的民粹民族主義，以及這兩種力量之間危險的相互作用保持警惕。考慮到中國的外交特點，以及長期以來美中圍繞台灣問題的僵持與衝突，我們所有人應當對未來局勢意外升級的可能性感到擔憂。

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，西方的目標不應該是「全面戰勝」中國，而應該是管控與中國的競爭。奈伊對此指出，良策就是避免妖魔化中國，而是將美中關係框定為「競爭性共存」。從長期看，在一個傳統上、經濟上和生態上相互依存的時代，如果中國變得更好，這將是西方管控大國關係戰略一個意想不到的收穫。

奈伊直言，一個好的戰略必須基於審慎的整體評估。低估會滋生自滿，高估則會產生恐懼——兩種行為都可能導致誤判。中國已成為世界第二大經濟體；但其人均收入仍不到美國的四分之一，而且還面臨著一系列內部挑戰，也沒有多少盟國。如果美國、日本和歐洲協調政策，仍將佔據世界經濟的最大部分，從而保持維護一個基於規則的國際秩序的能力，進而影響中國的行為。美日歐盟長期聯盟是應對中國崛起的關鍵。

奈伊說，短期而言，考慮到中國採取更加果斷的外交政策，我們可能不得不花費更多的時間在雙邊關係「競爭」的一側。但是，如果我們保持盟友關係，避免意識形態妖魔化和誤導性的冷戰類比，我們就能夠取得成功。

奈伊形容，如果美中關係是一場紙牌遊戲，可以說美國已經拿到一手好牌。但如果打得不好，即使是一手好牌也會輸。從1914年的歷史背景來看，最近的氣球事件應該提醒我們為什麼需要護欄。