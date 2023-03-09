Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，節目中揭露韓國4名邪教教主的邪惡事蹟，其中又以「攝理教」（JMS）的教主鄭明析最引人注目，他因長年以宗教之名性侵亞洲各地的多名女信徒，私生活相當淫亂，讓許多人看了瞠目結舌，引起網友瘋狂討論。還有網友挖出女星鄭佳恩過去的節目畫面，透露當年剛入行的她曾加入「藝術團」後學姊們的種種事蹟，都讓網友認定她所說的就是攝理教。

女星鄭佳恩在2010年曾登上談話性節目《強心臟》透露自己剛入行時的危機。身材高挑的她因從小的夢想就是當模特兒，因此年紀尚輕的她為了省錢便報名由「藝術團」開設、價格低廉的走台步課程，但進去後就先被學姊要求祈禱，讓她心裡充滿疑惑，但為了實現夢想便也照著做，後來學習2、3個月之後，學院人員便向她表示「終於時機到了」、「我們去跟老師見面吧」，接著鄭佳恩就被帶到山上一處隱密的地方，那裏聚集了全國各地來朝聖的信徒。

但當鄭佳恩走進去後，發現被尊稱為「老師」的人，竟只穿著泳褲坐在類似溫泉的湯屋，周圍圍繞著多名穿著性感泳裝的女信徒正在服侍他，讓鄭佳恩感到相當詫異。而鄭佳恩因長時間受訓，造成肩頸及腰部痠痛，學院學姊便建議她「去給老師摸一下會更好」，她便信以為真的去找老師，但當天老師不在兩人因此沒見到面，事後鄭佳恩退出藝術團回想起整個過程都讓她覺得毛骨悚然。

而攝理教教主鄭明析一向偏好身高170cm左右，皮膚白皙、光滑的年輕女子，他在南韓各地設立模特兒學院，並由負責營運的相關人士為他挑選「獻身」的女子，而鄭佳恩的爆料與鄭明析的作為不謀而合，因此讓不少人認定她所說的「藝術團」便是由攝理教開設的，紛紛表示「好險她沒見到教主」、「太可怕了」、「好噁心，自己訓練可以侵犯的模特兒」、「他根本就是性變態」。

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