台中港離岸風場一處風機平台上，前天（7）被發現有一具男性遺體，由於該機具距離岸邊整整10公里，且平台具高度，連法醫高大成都說「真的很離奇」，研判是釣客落海後遭浪潮推到台上，或是船難船員到台上待援時意外死亡，若驗屍報告呈現遺體營養不良，死者身分就很可能是船員。

據三立新聞網報導，海巡指出該風機平台離岸邊約10公里遠，即便是游泳健將也很難游到此處，且平台有一定高度，不太可能會攀爬到此，高大成直言「這的確很離奇」，稱不排除是釣客落海，遭海水漲退潮推到平台上，或是近期的船難意外，有船員跳船逃生後到平台待援，最後體力不支死亡，若驗屍後發現遺體有營養不良，死者就很可能是船員，「在我的經驗內還沒遇過這種情況」。

海巡署昨天接獲報案，於台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台，發現有一具男性的遺體，承攬商公司人員在此風機平台上發現遺體後立即通報。昨天中午12時30分，台中海巡隊PP-10080艇及台電公司「奔娜」風電工程船，返抵台中港泊靠4D碼頭，海巡隊值日室人員聯繫禮儀社協助處裡。

現場依遺體外觀來研判，身亡時間應不久，遺體已運到台中市立殯儀館冰存，台中海巡人員指出，因離岸風場的風機遠離岸際，平台很高，一般人不可能爬上去，全案正進一步追查是否有釣客落海，還是最近有翻船事件，落海人員爬上平台求救的可能性；死者身分及原由，尚待進一步調查釐清中。