「2023國際自由車環台公路大賽（台北站）」將於12日（周日）8時至12時 ，沿市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等路段舉行，來自全球31國24個頂級職業車隊將參賽，北市警方為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止人、車通行，管制時間及路段如下：

國際自由車環台大賽，北市警方公布交管措施。（警方提供）

一、市府路(松高路至松壽路段)：3月11日11時至24時管制東側4線車道，西側實施調撥；3月12日0時至17時管制雙向全線車道。

二、信義1號道路：3月12日8時至12時管制全線車道。

三、仁愛路：3月12日8時至12時管制全線「快車道及公車專用道」，及中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路南側慢車道，其餘南、北側慢車道仍開放通行。

四、松高路(市府路至逸仙路)：3月12日8時至12時管制，僅保留東往西外側1線車道開放通行。

五、逸仙路(松高路至仁愛路)：3月12日8時至12時管制雙向全線車道。

六、逸仙路(忠孝東路至松高路)：3月12日8時至12時管制北往南全線車道。

七、松壽路(信義1號道路至市府路)：3月12日8時至12時管制，僅保留西往東外側1線車道開放通行。

北市交大表示，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，或提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西車流」：改道南、北側慢車道或忠孝東路。

二、「穿越仁愛路之南、北向車流」：改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道。

三、「市府路南、北向車流」：改道行駛松智路。

警方表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，公車候車處也暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。呼籲用路人留意收聽警察廣播台臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全。