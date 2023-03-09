弘光科大生物醫學工程系系友黃軍浩，大學時跟著老師做仿生機械手設計專題，獲得發現新東西、新知識的成就感，今年剛取得長庚大學生物醫學工程博士學位。他說，從科大到普大念研究所，發現科大生實作能力比普大生強，也鼓勵學弟妹大學時期多嘗試、把握學習機會，依興趣及志向去做生涯規畫。

生物醫學工程系主任陳信介指出，112學年度起該系將進化升級為醫療器材發展與應用系，從2008年醫工系創系開始便以培育醫療器材應用、智慧醫療開發整合能力的專業人才為目標，醫療器材專業技術人員在臨床上負責研發、維修、保養，也能從事醫療器材銷售、行銷，扮演維持醫療設備正常運作的重要角色，許多畢業系友在醫療器材大廠、各大醫學中心從事相關工作，就業機會非常多元化。

「另外，我們有10％系友選擇升學，念國立大學、醫學大學研究所，已有2位取得博士學位，103學年度畢業的黃軍浩便是其中一位，目前並有多位系友正在國內外博士班就讀，系上整體學風優良。」陳信介說，軍浩大學時期在他指導下做仿生機械手專題，腦筋靈活，喜歡探索新知識，還不藏私將初步研究成果傳承給學弟，因而鼓勵繼續念研究所增進研發能力。

生物醫學工程系系友黃軍浩（右）今年剛取得博士學位，回母校和系主任陳信介（左）分享這個好消息。（陳淑娥攝）

黃軍浩回憶說，高職念二林工商電子科，想要跨域學習而選擇念醫工系，大學活躍於社團，也忙著做專題，跟著老師去校外發表，雖然只拿到佳作，卻開啟了透過研究發現新東西、新知識的興趣，念研究所時應用電子、醫學整合的概念，進行「電場抑制腫瘤聚落生長之研究」，博士論文則是「透過阻抗測量系統之生物晶片探討癌細胞轉移的細胞侵襲和血管生成機制」。

「科大學生實作能力比較強，普大學生理論邏輯比較好。」黃軍浩分析指出，從科大到普大念研究所，明顯發現自己實作能力比來自普大的同學強，高職電子科基礎也發揮作用，有動機就有學習動力，努力去涉獵補足所需的理論知識，一樣可以做好學術研究，未來希望能研發出對人體健康有益的生物晶片，也想往教學工作發展，跟隨師長的腳步作育英才。