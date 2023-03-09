據美國之音報導，荷蘭政府當地時間周三（3月8日）表示加入美國遏制晶片出口到中國的努力，計畫對半導體技術出口實施新的限制，以保護國家安全。美國在去年10月對向中國出口美國晶片製造工具實施了全面的出口限制，但要使這些限制有效，美國需要荷蘭和日本的其他主要供應商同意；因為這些供應商也負責監督關鍵的晶片製造技術。美國的盟國幾個月來一直在就此事進行談判。

報導稱，荷蘭貿易大臣利耶·施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）在給議會的一封信中宣佈了這一決定，稱這些限制將在夏季之前推出。她的信沒有提到荷蘭的主要貿易夥伴中國，也沒有提到歐洲最大的科技公司和半導體製造商的主要供應商阿斯麥爾（ASML Holding NV），但兩者都會受到影響。

她在信中特別提到了一項將受到影響的技術是「DUV」光刻，這是ASML出售給電腦晶片製造商的第二先進的機器，「由於荷蘭認為有必要以最快的速度將這項技術納入監督，內閣將會提出一個國家控制清單。」

ASML在回應中表示，預計必須申請許可證才能出口其DUV光刻機器中最先進的部分，但這不會影響其2023年的財務指導。

ASML主導著光刻系統市場，這些價值數百萬美元的機器使用強大的雷射器來創建電腦晶片的微小電路。該公司預計，2023年對中國的銷售額將持平在23億美元左右--這意味著相對的萎縮，而該公司預計整體銷售額將會增長25％。台積電和英特爾等ASML的主要客戶正在進行產能擴張。

ASML從未向中國客戶出售其最先進的「EUV」機器，其在中國的大部分DUV光刻機銷售都流向了相對不太先進的晶片製造商。其最大的韓國客戶三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）都在中國擁有巨大的製造能力。

荷蘭政府的聲明留下了一些未解決的重大問題，包括ASML是否能夠為其自2014年以來向中國客戶銷售的價值超過80億美元的DUV光刻機提供維護服務。

施賴內馬赫說，荷蘭政府已經「盡可能仔細和精確地」決定採取措施，以避免不必要的價值鏈的中斷，「對於重要的公司來說，要去瞭解自己所面臨的是什麼，並有時間去適應新的規則。」

預計日本最早將於本周發佈晶片設備出口政策的最新消息。