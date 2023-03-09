長期照顧身心障礙的花蓮黎明教養院，4年前募資籌建「黎明喜樂園」，照顧自閉症患者，如今工程邁入尾聲，資金缺口尚有1900餘萬，身為花蓮子弟的台灣薩克斯風教父胡笙得知後，本月16日將透過音樂饗宴幫助機構募款，用優美動人的旋律點亮黎明。

黎明教養院在花蓮深耕長達46年，照顧無數身心障礙者，包括多重障礙、唐氏症及自閉症等，考量現有7層大樓不敷使用，11年前籌資在壽豐鄉建蓋「黎明喜樂園」，打造花東第一座成人自閉症專門照護機構，總工程經費逾1.78億元，2019年募得4000萬元後開始動工，期間持續募款補足缺口。

隨「黎明喜樂園」工程進入尾聲，工程經費卻還有1931萬元缺口，身為花蓮秀林鄉太魯閣族人的胡笙，3年前得知院方募款籌建機構的消息後，萌生出在家鄉舉辦慈善音樂會的心願，把自己最好的一面回饋故里，便與院方、花蓮縣文化局合作，預定在本月16日於文化局演藝廳舉辦「點亮黎明」慈善音樂會，盈餘將全數捐出，盼用音樂感動大眾關注成人自閉症者的需要，點亮自閉症家庭迎向黎明。

音樂班科出生的縣長徐榛蔚得知胡笙將辦理慈善音樂會的消息，毅然認購10萬元門票，鼓勵弱勢單位及音樂班學子出席欣賞，不過售票狀況仍不太理想，離活動僅1周時間，卻還有500多張票券未售出，因此縣議員張美慧也偕同婦女成長關懷協會購買2萬元的票券，期望能拋磚引玉，幫助黎明教養院。

台灣薩克斯風教父胡笙本月16日將回花蓮舉辦音樂會，幫助黎明教養院補足「黎明喜樂園」工程經費，不過票券銷售狀況不盡理想，縣議員張美慧偕同婦女成長關懷協會，購買2萬元的票券。（黎明教養院提供／羅亦晽花蓮傳真）

黎明教養院表示，胡笙以薩克斯風享譽國際盛名，12歲時即遠赴羅馬在教宗面前演出，為台灣史上首位站上羅馬舞台的兒童，16歲為鄧麗君吹奏金曲「空港」，22歲登上日本紅白歌合大賽擔任評審，出道迄今近50年，合作歌手包括鄧麗君、鳳飛飛、劉德華、張學友、林憶蓮、周華健、李玟、江蕙、豬哥亮、蔡小虎與翁立友等知名歌手，在樂壇有「天王天后御用樂手」的封號。

慈善音樂會當天將由胡笙率領東方超級樂團、笙愛樂團、黎明睦福樂團，演出太魯閣、奇異恩典、回憶、Buttons and bows、空港、Dominique、王昭君等20首中外名曲。歡迎民眾共襄義舉或認票做愛心捐出，讓弱勢族群有機會觀賞高水準的音樂饗宴，購票網址：https://pse.is/4r4axn。