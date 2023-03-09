睽違十年，臺灣再次取得經典賽主辦權！中信金旗下中信銀行獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽（2023 World Baseball Classic，簡稱「2023年經典賽」）A組預賽，昨（8）日於臺灣率先開打，晚間賽事由中華隊迎戰巴拿馬隊，中國信託銀行力挺國家隊，啟動臺北、臺中雙城連線，整合線上、線下活動，號召全臺球迷應援中華隊，前進日本東京複賽，給世界好看！唯中華隊首戰對陣巴拿馬，結果卻以5：12慘敗，不少球迷感到有些失望。

中信銀行董事長利明獻表示，自己小學和國中也曾打棒球，為了此次開球還特別花時間練習，棒球讓臺灣人不分你我、一起全心投入，中國信託與球迷共同集氣，臺北、臺中連線應援中華隊，誓言展現地主球隊氣勢。

中國信託長期支持各級棒球運動，力挺職棒隊伍中信兄弟、臺中市成棒隊、冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，並透過中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」資助青少棒及少棒。中信銀行獨家冠名贊助2023年經典賽A組預賽，做為中華隊最強而有力的後盾，製作「Home Run Taiwan轟吧臺灣－WBC十年一戰」影片，短短五天，影片點閱觀看次數已突破400萬次，網友熱血留言：「中華隊每一位成員都支持！！打爆巴巴義荷團！」、「臺灣男兒不都是以小博大！放手一搏吧！」、「讓臺灣的棒球魂再次回到東京球場！臺灣＝南波灣」。