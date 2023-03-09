「匯豐全球基礎建設收益證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由華南銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、特別股股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證總額，不得低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券及基礎建設相關有價證券的總額，兩者均不得低於基金淨值的60％。